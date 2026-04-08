¡Cobró su segunda víctima mortal la riña en la colonia San José del Barranco!

Perdió la vida un hombre que había sido atropellado intencionalmente por un vehículo

Foto: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- La riña ocurrida el Jueves Santo en la colonia San José del Barranco, en el municipio de San Francisco de los Romo, ya cobró su segunda víctima mortal debido a que murió un hombre que había sido atropellado intencionalmente por un vehículo de motor durante la gresca.

El arrollado, Ezequiel Valadez Pérez, de 30 años de edad, falleció en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social, a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El primer fenecido por la riña fue José Juan García Buendía, conocido como “El Chepe”, de 21 años de edad, que fue apuñalado en el abdomen.

La ahora doble trágica pelea sucedió la noche del jueves 2 de abril en las calles 28 de Abril y 20 de Noviembre de la citada colonia San José del Barranco, en “San Pancho”.

José Juan viajaba en una camioneta en compañía de su hermano y varios amigos, y al pasar por dichas calles unos sujetos con los que tenían viejas rencillas les lanzaron algunas piedras.

Los agredidos detuvieron la marcha de la camioneta y descendieron de ella para enfrentarse a sus agresores, iniciándose así la pelea campal.

Durante la riña José Juan fue apuñalado en el abdomen y resultó lesionado de gravedad así como Ezequiel, que fue atropellado por un vehículo, por lo que ambos fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social en el municipio de Jesús María.

Horas después José Juan falleció por la puñalada que recibió y este miércoles la Fiscalía confirmó el deceso de Ezequiel por la grave lesión que sufrió en la cabeza producto del atropello.

Cabe mencionar que vecinos de la citada zona habitacional reportaron la riña a los servicios de emergencia y oficiales de Seguridad Pública se movilizaron al lugar, pero no detuvieron al que apuñaló a José Juan ni al que arrolló a Ezequiel.

Los elementos fueron enterados que en medio de la trifulca por lo menos diez personas fueron atropelladas por los rijosos, entre ellas Ezequiel, por lo que al sufrir lesiones algunas de ellas fueron trasladadas a recibir atención médica a diferentes hospitales.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de las muertes de las dos víctimas.