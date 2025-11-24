¡Comando irrumpió en Asientos: robó dos camionetas pero abandonó una Raptor al quedar atorada en un bordo!

“No descuiden las fronteras, los delincuentes se siguen metiendo”: el duro reclamo de los vecinos de La Fragua a la SSPE tras la violenta incursión de criminales

Tras el asalto la comunidad exigió blindar la zona ante la constante entrada de grupos armados

ASIENTOS, AGS.- Habitantes de la comunidad La Fragua exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reforzar la vigilancia en los límites con Zacatecas, tras una violenta incursión de delincuentes registrada el viernes 21 de noviembre, al filo de las 21:00 horas.

De acuerdo con los testimonios, un comando conformado por cinco hombres que portaban armas de fuego largas arribó al lugar a bordo de una camioneta tipo van, en color rojo.

Los sujetos descendieron e irrumpieron violentamente en un domicilio particular, donde sometieron al propietario para despojarlo de dinero en efectivo, pertenencias personales y dos vehículos.

Los delincuentes sustrajeron una Ford Raptor y una Chevrolet Silverado, ambas de color blanco y con placas de Aguascalientes.

En la huida, al intentar atravesar un bordo de tierra, la Ford Raptor quedó atorada justo en la cima del montículo, suspendida y balanceándose como un “sube y baja”, lo que dejó al vehículo sin tracción e imposibilitó su avance.

Al no lograr liberar la unidad, los asaltantes optaron por abandonarla en el sitio y escaparon únicamente a bordo de la Silverado, llevándose consigo el resto del botín.

Pese al reporte realizado por los vecinos y la posterior movilización de la Policía Estatal, el operativo no arrojó detenciones, ya que los asaltantes ya habían desaparecido de la zona.

La comunidad reiteró su llamado a las autoridades: “no descuiden las fronteras, los delincuentes se siguen metiendo”.