¡Comerciantes están a merced del hampa: otros dos robos en la Isla San Marcos!

La seguridad privada es inútil y no cumple

SSPE no supervisa y dice ya está bajo control

AGUASCALIENTES, AGS.- La zona de caballerizas en la Isla San Marcos volvió a ser escenario de la delincuencia.

El viernes 8 de mayo locatarios del recinto ferial denunciaron otros dos robos, que ponen de manifiesto la vulnerabilidad en la que operan los comerciantes, quienes, a pesar de sus esfuerzos por mantener vivos sus negocios, hoy se enfrentan a un botín de la delincuencia que asciende a los 15 mil pesos.

Los robos fueron descubiertos durante la tarde.

Uno de los afectados, identificado como Samuel “N”, encargado de la barra de licores “Mex Pub”, relató que al iniciar la jornada a las 13:10 horas todo parecía en orden, pero no fue sino hasta las 17:10 horas, cuando al intentar resurtir el mostrador, que notó el faltante de 10 botellas de licor de diversas marcas que se encontraban resguardadas debajo de la barra, con un valor estimado de 5 mil pesos.

Al dar aviso a sus vecinos del establecimiento “Tacos Sonora”, el personal de dicho local inspeccionó sus insumos y confirmó el robo de 45 kilos de carne que se encontraban dentro de un congelador, mercancía valuada en aproximadamente 8 mil pesos.

El caso de Samuel “N” y los propietarios de “Tacos Sonora” es el reflejo de un grave problema de inseguridad que las autoridades del recinto no han querido o no han sabido frenar.

Para el comerciante, el robo no sólo representa una pérdida de mercancía, es un golpe directo a su capital de trabajo y a su estabilidad emocional.

Es inaceptable que en un área cerrada y supuestamente vigilada los delincuentes tengan el tiempo y la calma para vaciar congeladores y cargar con decenas de botellas sin ser detectados.

Este incidente no es fortuito.

Se suma a los tres robos anteriores registrados recientemente contra negocios del interior de la Isla, donde la constante ha sido la misma: locales vulnerados y nula respuesta de seguridad privada o pública en el momento del acto. (FOTO IA)