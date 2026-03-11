¡Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso de Aguascalientes estrecha alianza con el SEA para fortalecer las buenas prácticas en el servicio público!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, que preside la diputada Daniela López, sostuvo una reunión con integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, encabezado por Marcela López Serna, a través de la cual se estableció una agenda conjunta en la que habrá intercambio de información que permita el fortalecimiento de las buenas prácticas en el servicio público, la ética, la cultura de la denuncia y fomentar la rendición de cuentas.

A este encuentro, al que también acudieron las y le legisladore Alma Hilda Medina, Laura Ponce, Beatriz Montoya y Rodrigo Mireles, ambos órganos coincidieron en la necesidad de implementar constantes capacitaciones en la materia, como ya sucedió con el personal del Poder Legislativo, y propiciar un mejor desempeño en las funciones de cada servidora y servidor público.

Durante la reunión que tuvo verificativo en el salón Aquiles Elorduy García, la diputada Daniela López y la presidenta del SEA, Marcela López, establecieron el compromiso de mantener el acercamiento continuo y de esta manera fortalecer las acciones anticorrupción, fomentar la denuncia para frenar las malas prácticas y cumplir con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas.