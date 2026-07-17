¡Con 4 kilos de marihuana capturaron a un sujeto en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Con aproximadamente 4 kilogramos de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana fue detenido un sujeto por uniformados del Mando Coordinado en territorio del municipio de Jesús María; luego de su detención fue puesto a disposición de la autoridad federal.

Fueron oficiales del Mando Coordinado que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la avenida Eugenio Garza Sada cuando detectaron en circulación un vehículo marca Chevrolet, en color negro, cuyo conductor al percatarse de la presencia de los policías actuó de manera evasiva, motivo por el cual le indicaron detuviera su marcha para proceder a realizar una inspección preventiva.

El sujeto dijo responder al nombre de Dayan “N”, de 25 años de edad, y durante la revisión que se le practicó le detectaron entre sus pertenencias varias bolsas de plástico que contenían en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que dieron un peso aproximado de 4 kilogramos.

Finalmente, Dayan “N” fue trasladado junto con las bolsas que contenían la hierba verde ante el agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes, en donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.