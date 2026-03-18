¡Con 5 kilos de marihuana, 1 kilo de crystal y 100 gramos de cocaína policías estatales capturaron a traficante!

Su detención se llevó a cabo en el fraccionamiento Villas del Oeste

AGUASCALIENTES, AGS.- Policías estatales que realizaban su recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Villas del Oeste lograron el aseguramiento de más de 5 kilos de hierba verde al parecer marihuana, envoltorios de sustancia granulada al parecer crystal que dieron un peso aproximado de un kilo y más de 100 gramos de polvo blanco al parecer cocaína, el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Durante los recorridos permanentes que llevan a cabo los elementos de la Policía Estatal en cada una de las colonias y comunidades de nuestra entidad, al circular por calles del fraccionamiento Villas del Oeste en el municipio capital detectaron en circulación un vehículo marca Volkswagen, cuyo conductor actuó de manera evasiva, motivo por el que procedieron a realizarle una inspección.

Durante la revisión que se llevó a cabo, el tripulante del vehículo, que dijo responder al nombre de Luis “N”, de 18 años de edad, al momento de revisar la unidad particular los policías localizaron en la cajuela bolsas que contenían en su interior envoltorios de hierba verde al parecer marihuana que dieron un peso aproximado de 5 kilogramos, además localizaron envoltorios de sustancia granulada con las características propias del crystal que sumaron un peso aproximado de un kilo y envoltorios de polvo blanco con las características propias de la cocaína que dieron un peso superior aproximado de 100 gramos.

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con el vehículo y los envoltorios asegurados ante el agente del Ministerio Público Federal en turno en la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.