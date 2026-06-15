¡Con armas de fuego, droga y otros objetos capturaron a cuatro sujetos y una mujer en el Centro!

ZACATECAS, ZAC.- Fueron detenidos en flagrancia 3 hombres adultos, 2 de ellos de Chihuahua y Michoacán), un adolescente y una mujer, además de que se aseguraron armas de fuego, droga, chalecos balísticos, equipos de comunicación y artefactos poncha llantas, durante una intervención coordinada entre las fuerzas de seguridad en la ciudad de Zacatecas.

La detención se concretó sobre la avenida Ramón López Velarde, en la zona Centro, cuando elementos de diferentes corporaciones realizaban recorridos de seguridad y vigilancia.

Ahí detectaron un automóvil Nissan Sentra, en color negro, con los vidrios polarizados y una motocicleta estacionada a un costado.

Al aproximarse, los efectivos vieron que los ocupantes aparentemente consumían sustancias ilícitas en la vía pública, por lo que procedieron a efectuarles una inspección preventiva.

Tras este procedimiento se aseguraron 2 armas de fuego largas, 38 bolsas con marihuana, 40 dosis de metanfetamina, 22 dosis de cocaína, 2 cargadores abastecidos con un total de 60 cartuchos útiles, 3 chalecos balísticos, 3 equipos de comunicación y decenas de estrellas metálicas conocidas como poncha llantas.

También se les incautó el vehículo Nissan Sentra y una motocicleta de la marca Italika.

Durante la detención, los sujetos profirieron amenazas contra el personal operativo con el propósito de evitar su detención; sin embargo, la actuación de las corporaciones permitió controlar la situación y concretar el aseguramiento.

Los detenidos fueron un menor de 17 años; Reyes Nahum “N”, de 40, originario de Chihuahua; Leonardo “N”, de 21, originario de Michoacán; Brandon Bladimir “N”, de 24, y Joana Vianey “N”, de 29, quienes, junto con las armas, drogas, equipo táctico y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

En estas acciones participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).