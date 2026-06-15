¡Con armas, explosivos y droga fuerzas de seguridad capturaron a dos generadores de violencia en Zacatecas!

Los detenidos podrían estar vinculados con el homicidio de una mujer registrado el 1 de junio en la colonia El Jaralillo de la capital zacatecana

Uno de ellos es originario de San Luis Potosí

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), detuvieron a dos personas por la portación de armas de fuego, posesión de artefactos explosivos improvisados y probable droga.

La acción se registró en la colonia Centro del municipio de Zacatecas, cuando las corporaciones realizaban labores preventivas y detectaron una motocicleta tripulada por dos masculinos que al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad mostraron una actitud evasiva con la intención de retirarse del lugar.

Ante esta conducta sospechosa, los oficiales les marcaron el alto mediante comandos verbales, indicándoles que apagaran la motocicleta y descendieran de la unidad.

Una vez controlada la situación se realizó una inspección detectando que estaban en posesión de una arma de fuego larga y diversas dosis de probable droga.

Derivado de estos hallazgos ambas personas fueron detenidas de manera inmediata y durante las primeras diligencias de investigación se obtuvieron indicios que podrían vincularlas con el homicidio de una mujer registrado el 1 de junio de este año en la colonia El Jaralillo, en el municipio de Zacatecas, información que será integrada a las investigaciones correspondientes por parte de la autoridad competente.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Efraín “N”, de 22 años de edad, originario de San Luis Potosí, y un adolescente de 17 años.

Como resultado de esta intervención se aseguraron un arma de fuego larga y una corta, cinco cargadores abastecidos con aproximadamente 150 cartuchos útiles, dos artefactos explosivos improvisados tipo niple, 15 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 17 dosis de una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina y nueve dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

Asimismo, fueron asegurados equipos de comunicación y una manta con mensajes alusivos a un grupo delincuencial, indicios que quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora para el seguimiento de las indagatorias.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho y continuará con las investigaciones correspondientes.