¡Con bloqueos carreteros delincuencia organizada desató ola de violencia en Zacatecas!

Decenas de conductores fueron despojados de sus vehículos para ser incendiados

ZACATECAS, ZAC.- Integrantes de la delincuencia organizada desataron una ola de violencia en distintos puntos del estado durante la madrugada de este viernes al realizar bloqueos carreteros tras despojar a conductores de sus vehículos y prenderles fuego.

Las autoridades desplegaron el operativo anti-bloqueo para controlar la situación, sofocar los incendios y liberar las carreteras en las que las unidades de motor fueron siniestradas y atravesadas, sin que se reportaran detenciones de los responsables de los bloqueos.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos comenzaron durante los primeros minutos del viernes en la carretera federal 45, en el tramo de cuota Calera-Fresnillo, donde el chofer de un camión fue obligado a bajar de éste.

El ofendido relató que “estaba un grupo grande de gente armada, me detuvieron y obligaron a atravesar mi camión aquí en Enrique Estrada; me bajaron de mi vehículo, me quitaron mi celular y cartera, después le prendieron al camión y me dijeron que me fuera rápido”.

Posteriormente, en las carreteras federales 45 y 49, en las zonas norte y sur del municipio de Fresnillo, varios conductores fueron despojados de sus vehículos para ser incendiados y abandonados.

Sujetos armados con fusiles de asalto obligaron a aproximadamente 11 conductores a entregarles sus unidades de motor, de las cuales una fue atravesada e incendiada a la altura de Nuevo Día, otras a la altura del cerro de los Chilitos, mientras que otra más a la altura de Cerro Gordo.

Sobre la carretera federal 49, a la altura de Rancho Grande, un tractocamión fue desenganchado de un doble semirremolque e incendiado, mientras que otros vehículos solamente fueron atravesados para obstruir la circulación.

Cuatro vehículos más fueron quemados en el entronque a Cañitas de Felipe Pescador; en Saín Alto un camión quinta rueda y un autobús de pasajeros le fueron quitados a sus operadores e incendiados sobre la carretera federal 45, a la altura del kilómetro 122, en el entronque a la cabecera municipal.

Además, en la carretera federal 49, a la altura del municipio de Pánfilo Natera, fueron quemados tres camiones de carga, que quedaron bloqueando la circulación vehicular.

En el municipio de Cuauhtémoc, en los límites con Aguascalientes, se registró un enfrentamiento entre delincuentes y autoridades, alrededor de las 01:30 horas, por lo que los habitantes tuvieron que resguardarse.

No se reportaron personas fallecidas tras la balacera.

Por su parte, la Guardia Nacional división caminos confirmó bloqueos con vehículos incendiados en diferentes puntos de Zacatecas:

* Estación Sombrerete, carretera Zacatecas-Durango, kilómetro 141 con 12 vehículos incendiados

* Estación Fresnillo, carretera Zacatecas-Durango, kilómetro 54+300 con 16 vehículos incendiados

* Estación Río Grande, carretera La Chicharrona-Cuencamé, kilómetro 50 con un vehículo incendiado

* Estación Concepción del Oro, carretera Zacatecas-Saltillo, kilómetro 212 con 4 vehículos incendiados

* Estación Jerez, carretera Guadalajara-Malpaso, kilómetro 273 con 2 vehículos incendiados

* Estación Zacatecas, carretera Zacatecas-Durango, kilómetro 27 con un vehículo incendiado

* Estación Zacatecas, carretera Zacatecas-Aguascalientes, kilómetro 70 con 1 vehículo incendiado

* Estación Fresnillo, carretera Zacatecas-Durango, kilómetro 57, a la altura de la caseta de Morfín Chávez, donde hubo la quema de casetas de peaje

El secretario General de Gobierno, mediante sus redes sociales, confirmó los hechos con el siguiente mensaje: “durante la madrugada de este viernes se reportaron bloqueos en tramos carreteros de los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete, a través del incendio de diversos tractocamiones”.

Informó que se puso en marcha el plan anti bloqueo para liberar la circulación y reforzar la seguridad en las carreteras.