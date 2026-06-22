¡Con disparos de arma de fuego a quemarropa ejecutaron a un hombre en Los Sauces!

Foto: Archivo

JEREZ, ZAC.- Con disparos de arma de fuego, que recibió a quemarropa, un hombre fue ejecutado al interior de un domicilio en este municipio.

El sábado 20 de junio, poco antes de las ocho de la noche, la víctima se hallaba en una vivienda de la calle Membrillo de la colonia Los Sauces, en Jerez, cuando fue agredido de manera directa.

Los balazos los recibió en el cuerpo a corta distancia, por lo que no tuvo ninguna oportunidad de salvarse.

Vecinos del rumbo escucharon las detonaciones de arma de fuego y alertaron a las autoridades, por lo que elementos policiales y paramédicos se trasladaron al lugar, aunque a su arribo encontraron al agredido ya sin vida.

El lugar fue resguardado y luego entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para su procesamiento.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales fijaron y recolectaron evidencia para luego trasladar el cuerpo del ejecutado al Servicio Médico Forense.

Las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación.