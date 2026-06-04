¡Conductor de camioneta que chocó y volcó una ambulancia de la Cruz Roja va a proceso penal!

Está acusado de lesiones culposas en agravio de los paramédicos de la unidad de emergencia

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Galdino “N” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones culposas, derivado de un hecho de tránsito registrado en la ciudad capital.

De acuerdo con los datos expuestos por el agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial, los hechos ocurrieron el sábado 30 de mayo de 2026, cuando el imputado conducía una camioneta sobre el cruce de las avenidas José María Chávez y Adolfo López Mateos, en la zona Centro.

Las investigaciones establecen que el señalado presuntamente no cedió el paso a una ambulancia que circulaba con códigos de emergencia activados, lo que provocó una colisión que derivó en la volcadura de la unidad de auxilio.

Como consecuencia del percance los tripulantes de la ambulancia sufrieron diversas lesiones.

Tras el accidente, elementos de seguridad realizaron la detención de Galdino “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Posteriormente se integró la carpeta de investigación correspondiente y se ejercitó acción penal ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención y tras analizar los datos de prueba presentados por la Representación Social resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de lesiones culposas.

Asimismo, el órgano jurisdiccional impuso las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica quincenal ante la autoridad correspondiente, la prohibición de salir del estado y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos del hecho.

Finalmente, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.