¡Conductor ebrio derribó poste de la CFE y dejó sin energía al fraccionamiento López Portillo!

El choque provocó un apagón que afectó a gran parte de esa zona habitacional

El responsable dio positivo en alcoholimetría y fue asegurado por la Policía Municipal

AGUASCALIENTES, AGS.- Una emergencia se registró durante la madrugada de este jueves, cuando un conductor en estado de ebriedad impactó su vehículo contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejando sin luz a una amplia zona del fraccionamiento López Portillo.

El percance ocurrió sobre la calle Ricardo García Mendoza, en dirección de poniente a oriente.

Al llegar al cruce con Soberana Convención Militar Revolucionaria, el hombre, de entre 25 y 30 años, no respetó el alto y siguió de frente hasta estrellarse contra el poste, lo que generó un corto circuito en los cables y el posterior apagón.

Policías municipales arribaron como primeros respondientes y aseguraron al conductor.

La prueba de alcoholimetría arrojó resultado positivo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Agentes de la Policía Vial realizaron el aseguramiento del auto, un Honda Civic, con placas de Zacatecas, que fue enviado a una pensión mientras se deslindaban responsabilidades.

No se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales y la afectación al suministro eléctrico fueron considerables.