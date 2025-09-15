¡Conductor que arrolló y mató a una mujer y lesionó a un policía vial en el Centro fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tras la audiencia inicial correspondiente, obtuvo la vinculación a proceso en contra de León “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, derivado de un hecho de tránsito.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el miércoles 10 de septiembre, cuando el señalado conducía un vehículo marca Jeep Patriot y al circular sobre la calle Moctezuma, al arribar a la intersección irregular que se forma con Galeana Norte y Venustiano Carranza, presuntamente perdió el control del automotor.

El imputado habría salido de su carril de circulación e impactado contra un bolardo delimitador de la vía, lesionando simultáneamente a un agente de la Policía Vial que se encontraba en servicio sobre la acera norte de la calle Moctezuma.

Posteriormente, el vehículo continuó su trayectoria y embistió a una persona de sexo femenino, quien se encontraba sentada junto a la pared de la finca denominada “Casa de la Cultura”, la cual lamentablemente perdió la vida en el sitio.

Tras estos hechos, además del daño causado a la finca mencionada, elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención del señalado y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien realizó los actos de investigación correspondientes y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial.

El personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales intervino en el lugar, realizando los peritajes técnicos en materia de tránsito terrestre, criminalística y medicina forense, mismos que fueron integrados al expediente y sustentaron la imputación.

En audiencia celebrada, la jueza de Control decretó de legal la detención, vinculó a proceso a León “N” e impuso medidas cautelares, consistentes en la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante la autoridad judicial, así como la prohibición de acercarse a las víctimas indirectas.

Asimismo, se estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses.