¡Confirma Gobierno Federal la detención de “El Charro” en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- El Gabinete de Seguridad de México, desde la capital del país, hizo oficial la detención de Armando “N” alias “El Charro”, señalado como jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en Aguascalientes, junto con dos de sus colaboradores.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que “como parte de los trabajos de investigación e inteligencia para detener a generadores de violencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a tres personas, entre ellas Armando “N”, identificado como jefe regional de un grupo delictivo en Aguascalientes.

Al desarrollar líneas de investigación se identificaron dos inmuebles que eran utilizados como puntos de operación y resguardo de vehículos, armas de fuego y drogas, por lo que se implementaron técnicas para recopilar datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenirlos.

Al cumplimentar los mandamientos, se detuvo a Armando “N”, junto con dos hombres más, a los cuales se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación legal.

Cabe destacar que Armando “N” es considerado el jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en el estado de Aguascalientes, donde se le relaciona con distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios.

Con estas acciones, las instituciones de seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad”.