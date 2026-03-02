¡Congreso de Aguascalientes inicia su segundo periodo ordinario con el compromiso de mantener la unidad por la seguridad y el desarrollo del estado!

AGUASCALIENTES, AGS.- En sesión solemne que tuvo verificativo en el salón del pleno “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado realizó la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo parlamentario orientada al fortalecimiento del marco jurídico, la estabilidad institucional y la atención de las principales demandas de las y los ciudadanos.

La ceremonia contó con la presencia de José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, en representación de la gobernadora constitucional del Estado, doctora María Teresa Jiménez Esquivel, así como de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, maestra María José Ocampo Vázquez, además de autoridades gubernamentales, municipales y militares.

Como parte del protocolo se rindieron honores a la bandera y se entonó el Himno Nacional Mexicano, reafirmando el compromiso de las y los legisladores de promulgar los principios constitucionales, la soberanía del Estado y el respeto al orden democrático.

Durante la sesión se realizó la toma de protesta de ley de las y los integrantes de la nueva Mesa Directiva, quienes coordinarán los trabajos legislativos durante el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, bajo los principios de legalidad, pluralidad, diálogo y responsabilidad institucional.

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Rodrigo Cervantes Medina

Vicepresidente: Emanuelle Sánchez Nájera

Primera secretaría: Arlette Ivette Muñoz Cervantes

Segunda secretaría: Rodrigo Iván González Mireles

Prosecretaría: Ana Laura Gómez Calzada

Enseguida, el diputado José Trinidad Romo Marín, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del primer periodo de receso, dirigió un mensaje institucional en el que dio cuenta de los alcances, acuerdos y trabajo legislativo que concretaron durante las sesiones de la Comisión Permanente.

Desde la máxima tribuna del Estado, Romo Marín expresó que el trabajo unido desde la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, por encima de intereses particulares, permitirá consolidar la paz, fortalecer la seguridad pública y generar condiciones para el desarrollo integral de Aguascalientes.

Asimismo, se pronunció por continuar con la salvaguarda de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias del Estado, refrendando su compromiso de impulsar una legislación que contribuya a cerrar la brecha de desigualdad social, a con el propósito de que todas y todos tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos.

Posteriormente, se realizó la declaratoria de clausura de los trabajos del primer periodo de receso y, de manera formal, la declaratoria de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, consolidando así la transición institucional conforme a lo establecido en la normatividad parlamentaria.

Más tarde, se entonó el Himno del Estado de Aguascalientes para después citar a las y los integrantes del Pleno a la primera sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, la cual tendrá lugar el jueves 5 de marzo del presente año, a las 10:00 horas, en el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”.

Con la clausura de la sesión solemne, el Congreso de Aguascalientes reafirma su compromiso de mantener una agenda legislativa activa, productiva y cercana a la ciudadanía, dando continuidad al trabajo realizado durante el periodo de receso y fortaleciendo la coordinación institucional con los demás poderes del Estado para responder con responsabilidad y eficiencia a los retos de la entidad.