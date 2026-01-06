¡Costco apuesta por Aguascalientes y ampliará sus instalaciones con 100 millones de dólares!

La nueva tienda se construirá en un terreno al norte del actual establecimiento y en el lugar que hoy ocupa Costco se instalará una gasolinera

El terreno pasará de 30 mil a cerca de 90 mil metros cuadrados; el estacionamiento se ampliará de 360 a 900 cajones

Esta inversión se traduce en nuevas oportunidades de empleo y en un mayor acceso a servicios y productos para las familias: TJ

AGUASCALIENTES, AGS.- Ante la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, directivos de la empresa estadounidense Costco Wholesale anunciaron la próxima expansión de la tienda y la incorporación de una gasolinera en la misma zona; la inversión es de 100 millones de dólares y la generación de nuevos empleos.

“En Aguascalientes seguimos trabajando para que las empresas encuentren un entorno de confianza y certeza jurídica. Esta inversión se traduce en nuevas oportunidades de empleo y en un mayor acceso a servicios y productos para las familias”, señaló la gobernadora Tere Jiménez al recibir la carta compromiso.

Patricia Quiles Arteaga, directora jurídica e inmobiliaria de Costco de México, detalló que la nueva tienda se construirá en un terreno que colinda con la parte norte del establecimiento actual y que en el espacio donde actualmente se encuentra Costco se instalará la gasolinera.

Explicó que la nueva tienda estará lista en un plazo de nueve meses y que las operaciones no se verán afectadas.

“Vamos a construir una tienda totalmente nueva, como se lo merece esta ciudad. Actualmente contamos con un terreno de 30 mil metros cuadrados y con el nuevo predio que adquirimos serán cerca de 90 mil metros cuadrados, convirtiéndose en el terreno más grande que tenemos en el país. Además, de contar con 360 cajones para estacionamiento ahora tendremos 900, lo que ampliará nuestra capacidad”, indicó.

Cabe destacar que Costco Wholesale es una cadena internacional que ofrece productos que incluyen electrodomésticos, artículos deportivos, productos para el hogar, así como artículos de salud y belleza, entre otros.

Cuenta con más de 870 tiendas en el mundo, con operaciones en países como Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Japón, Taiwán, Australia, España, entre otros.

En la reunión también estuvieron presentes Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT); Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la SEDECYT; Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversión de la SEDECYT; Ignacio Lagos Andreu, gerente regional Costco de México; Alejandro Montes Anaya, gerente legal e inmobiliario de Costco México, y Luis Andrés Toledo Zunun, gerente de la sucursal de Costco Wholesale en Aguascalientes.