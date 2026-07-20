¡Cuatro robos elevan el RobOXXÓmetro a 87 y julio suma nueve: fin de semana fructífero para asaltantes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro asaltos cometidos entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio encendieron nuevamente las alarmas en el estado.

La delincuencia especializada en saquear tiendas OXXO amplió su zona de operación y ahora ya no sólo golpea a Aguascalientes capital, Jesús María y San Francisco de los Romo, sino que extendió sus atracos a Pabellón de Arteaga y Calvillo, confirmando una preocupante expansión territorial.

Con estos nuevos ataques, el RobOXXÓmetro asciende a 87 robos en lo que va del 2026, mientras que el mes de julio acumula ya nueve asaltos a tiendas de conveniencia.

El botín conjunto del fin de semana ronda los 35 mil pesos, entre efectivo y mercancía.

PRIMER CASO – OXXO Arteaga (Pabellón de Arteaga)

El viernes 17 de julio, a las 22:10 horas, un sujeto arribó a la tienda ubicada en carretera 45 Norte kilómetro 28, entre la carretera a Emiliano Zapata y la carretera a Pabellón de Arteaga, colonia Cosmos.

El sospechoso llegó a bordo de una motocicleta, portando chamarra de cuero y casco para ocultar su identidad.

De manera verbal amenazó con hacer daño a la empleada y exigió el dinero de la venta del día.

La trabajadora entregó aproximadamente 8 mil pesos de la “caja chica”, tras lo cual el delincuente salió de la tienda y huyó en la motocicleta tomando la carretera 45 con rumbo desconocido.

SEGUNDO CASO – OXXO Villa Jardín (Aguascalientes capital)

El mismo viernes 17 de julio, a las 22:47 horas, se registró otro asalto en la tienda ubicada en avenida Las Américas, entre Puerto Rico y República de Chile, fraccionamiento Villa Jardín primera sección.

Un sujeto fingió ser cliente, revisó algunos artículos y se dirigió a las cajas, donde amenazó a la empleada con un arma oculta bajo la ropa.

La trabajadora, temerosa, entregó 8 mil pesos en efectivo y el delincuente huyó a pie.

TERCER CASO – OXXO Calvillo Malecón (Calvillo)

El sábado 18 de julio, a las 13:30 horas, un hombre con sudadera roja con capucha ingresó a la tienda ubicada en Ignacio López Rayón esquina Malecón, colonia López Mateos, en el municipio de Calvillo.

Tomó un artículo y se dirigió a la caja como si fuera a pagar, pero al llegar con la empleada sacó un cuchillo y la amenazó.

El sujeto abrió la caja y se apoderó de 8 mil pesos en efectivo para luego salir corriendo y perderse entre las calles de Calvillo.

CUARTO CASO – OXXO Villa Jardín (Aguascalientes capital) – segunda “visita” en tres días

El domingo 19 de julio, a las 13:00 horas, la misma tienda de Villa Jardín fue asaltada por segunda vez en tres días, ganándose el distintivo de “cliente frecuente”.

En esta ocasión, un hombre de tez morena y con cubrebocas ingresó, verificó que no hubiera clientes y exigió a la encargada el dinero de las cajas.

La empleada entregó el efectivo y el delincuente además tomó mercancía diversa, cuantificando el botín en aproximadamente 11 mil pesos entre efectivo y productos.

El sujeto huyó sin ser detenido.

La expansión de los robos hacia municipios del interior y el uso sistemático de la “caja chica” como blanco confirman que los asaltantes ya operan con método y sin freno.