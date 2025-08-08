¡Cuatro sicarios que ejecutaron a un hombre y lesionaron a otro en Aguascalientes fueron sentenciados a 15 años de prisión!

Dos de ellos ya tenían otra condena por un feminicidio y tentativa de homicidio

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro integrantes de un grupo delictivo fueron sentenciados, cada uno, a 15 años 7 meses y 15 días de prisión tras ser hallados culpables del homicidio a golpes de un hombre y lesiones a otro en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en el municipio de San Francisco de los Romo, en marzo del 2024.

Dos de ellos ya habían recibido otra condena de 47 años 6 meses de prisión por feminicidio y tentativa de homicidio debido a que, en el mismo fraccionamiento pero en otro ataque, ejecutaron a una mujer e hirieron a un hombre.

Los cuatro sentenciados son Daniel Antonio “N” alias “El Cuñado”, Víctor Yael “N” alias “El Morrillo”, Óscar Ulises “N” alias “El Pez”, y Gabriel Alejandro “N” alias “El Ganso”, quienes asesinaron a Alfonso Corpus, de 45 años, y lesionaron a Juan Pablo “N”, de entonces 24 años de edad.

La agresión sucedió el lunes 25 de marzo del 2024, entre las 20:30 y las 22:00 horas, en un domicilio de Paseos de la Providencia.

A bordo de un auto y una motocicleta, estos cuatro sujetos, junto con otro identificado como Juan Gerardo “N” alias “El Pirris”, arribaron a una casa en la que se encontraban Alfonso y Juan Pablo.

De forma violenta irrumpieron en la vivienda, donde golpearon a una de las víctimas y la dejaron tirada en el piso con múltiples lesiones.

Juan Gerardo se dirigió a la segunda víctima y le colocó un arma de fuego en la nuca, advirtiéndole que a partir de ese momento trabajaría vendiendo drogas para un grupo delictivo quisiera o no.

Otro de los sujetos golpeó al ofendido en la cabeza con un arma de fuego, mientras que Óscar Ulises lo hizo con un bate de beisbol.

El agredido cayó al piso, donde continuaron golpeándolo en la cabeza y la espalda, mientras Daniel Antonio y Víctor Yael se quedaron afuera del domicilio vigilando con palos que nadie se acercara.

Juan Gerardo, con un teléfono celular, grabó a Alfonso y Juan Pablo para seguir amenazándolos y decirles que ya formaban parte de su grupo criminal.

Tras la huida de los atacantes, los agredidos fueron trasladados a recibir atención médica, pero Alfonso murió el domingo 31 de marzo en el Hospital General de Rincón de Romos a causa de un traumatismo craneoencefálico por los golpes que recibió en la cabeza.

La misma noche del 25 de marzo, Juan Gerardo, Daniel Antonio y Víctor Yael, en otro domicilio de Paseos de la Providencia, atacaron a balazos a Alma Itzel Escobar, de 27 años de edad, y Víctor Manuel “N”, de entonces 24 años, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica, ella al Hospital Miguel Hidalgo y él al Hospital General de Pabellón de Arteaga.

Alma Itzel no logró sobrevivir y murió durante la madrugada del martes 26 de marzo por los balazos que recibió en el cuello, los brazos y la pierna derecha.

Agentes ministeriales, en diferentes fechas, detuvieron a los cinco implicados en las dos agresiones.

Posteriormente, Daniel Antonio y Víctor Yael fueron sentenciados, cada uno, a 47 años 6 meses de prisión por feminicidio en agravio de Alma Itzel y tentativa de homicidio doloso calificado en perjuicio de Víctor Manuel.

Y ahora, Daniel Antonio, Víctor Yael, Óscar Ulises y Gabriel Alejandro fueron condenados, cada uno, a 15 años 7 meses y 15 días de prisión como responsables de homicidio doloso calificado en agravio de Alfonso Corpus y lesiones dolosas calificadas en perjuicio de Juan Pablo “N”.

Además, tendrán que pagar una multa de 200 días y la reparación del daño a favor de las víctimas.

Juan Gerardo, “El Pirris”, aún espera ser sentenciado por su participación en los dos casos referidos.