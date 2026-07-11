¡Cuatro sujetos que agredieron a balazos a guardias nacionales fueron vinculados a proceso!

Enfrentan cargos por tres delitos federales

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ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra cuatro personas por su probable participación en el delito de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la audiencia, el juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva para José “N”, Juan “N”, Gustavo “N” y Rolando “N”, además de que fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los ahora imputados en el municipio de Tabasco, cerca del entronque de la comunidad El Chique.

Al notar la presencia policial, José “N”, Juan “N”, Gustavo “N” y Rolando “N” trataron de huir y agredieron con disparos de arma de fuego a las autoridades; no obstante, tras una breve persecución fueron alcanzados.

Al momento de la detención, los elementos castrenses les aseguraron un arma de fuego corta, nueve cargadores para arma de fuego y 192 cartuchos.