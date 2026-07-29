¡Culminó con detención en Ojocaliente III persecución por narcomenudeo!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una orden de aprehensión por el delito de narcomenudeo derivó en una persecución vehicular que recorrió varias vialidades de la ciudad y concluyó en el fraccionamiento Ojocaliente III, dejando daños materiales en al menos dos vehículos particulares.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los hechos sucedieron este miércoles, minutos después de la una de la tarde, e iniciaron en la zona de Siglo XXI y la salida a San Luis Potosí, donde agentes intentaban cumplimentar una orden de aprehensión vigente en contra de un individuo señalado por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el sospechoso emprendió la huida, lo que desató una persecución por diversas calles de la ciudad.

El seguimiento concluyó en la calle Betulia en el Ojocaliente III, donde el sujeto perdió el control de su vehículo e impactó dos automóviles pertenecientes a vecinos de la zona.

A pesar de los daños ocasionados no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, el individuo fue detenido por los agentes y puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal en las próximas horas.