¡Cumplimentó FGJEZ orden de aprehensión a presunto feminicida que hace 15 años le quitó la vida a Gaby!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lorenzo Antonio “N”, quien fue detenido en el municipio de Sombrerete por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

El sujeto fue asegurado por agentes de la Policía de Investigación y posteriormente puesto a disposición del órgano jurisdiccional en cumplimiento a un mandamiento judicial vigente.

De acuerdo con información difundida por un familiar en redes sociales, Lorenzo Antonio “N” habría privado de la vida a Ana Gabriel “N”, conocida como “Gaby”, en el año 2010.

Tras 15 años, la familia de la víctima expresó su esperanza de que finalmente se haga justicia.

Ana Gabriel “N”, de 17 años, desapareció el 19 de diciembre de 2010 después de no regresar a su domicilio.

Días más tarde, su cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la Unidad Deportiva, con evidentes huellas de tortura y violencia sexual agravada, según la información disponible en aquel momento.

El caso permaneció sin resolución durante más de una década, hasta que la Fiscalía logró ejecutar la orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

La detención representa un avance significativo en un expediente que permaneció abierto por 15 años y que ha sido emblemático para la familia de la víctima, que ha mantenido la exigencia de justicia desde 2010.