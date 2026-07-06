¡De un balazo en el pecho hombre fue ejecutado en la colonia Jesús González Ortega!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- De un balazo en el pecho un hombre fue ejecutado en la vía pública.

El homicidio se consumó el sábado 4 de julio, alrededor de las 23:40 horas.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron hasta la colonia Jesús González Ortega, en la capital zacatecana, para atender reportes sobre una agresión con arma de fuego.

Al arribar al sitio junto con paramédicos encontraron tirado a un hombre de aproximadamente 35 años de edad y al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A simple vista le apreciaron una herida de bala en el pecho, que fue la que le quitó la vida.

Los elementos policiales acordonaron la zona para proteger la escena del crimen.

Las investigaciones quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, en tanto que peritos de la Dirección General de Servicios Periciales fijaron y levantaron indicios, y remitieron el cuerpo del abatido al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.