¡De un disparo en la cabeza con su arma de cargo oficial de la Policía Metropolitana le puso fin a su vida!

FRESNILLO, ZAC.- Un oficial en activo de la Policía Metropolitana (METROPOL) se suicidó tras de que se disparó en la cabeza con su arma de fuego de cargo.

Con el último aliento de vida el elemento fue trasladado a un hospital para ser atendido, pero poco después falleció.

El policía contaba con 50 años de edad y atravesaba por una fuerte depresión emocional, según confirmaría posteriormente a las autoridades su pareja sentimental.

Se disparó en la cabeza alrededor de las 19:30 horas del viernes 17 de julio en las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este municipio.

Oficiales de Seguridad Pública se movilizaron al sitio al tener conocimiento del hecho y confirmaron que su compañero había atentado contra su vida.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos se encargaron de brindarle los primeros auxilios y al confirmar que aún se encontraba con vida lo trasladaron al hospital, pero murió mientras recibía atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias del hecho y determinaron que el elemento de la METROPOL se disparó con su arma de cargo debido a la depresión por la que atravesaba.

La escena del hecho fue procesada por elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que recolectaron indicios.

Finalmente, levantaron el cuerpo del oficial fallecido en el hospital y lo remitieron al Servicio Médico Forense.