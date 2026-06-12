¡De un disparo en la cabeza hombre en tratamiento por depresión se quitó la vida en El Pardillo III!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre que se encontraba bajo tratamiento por depresión se quitó la vida de un disparo en la cabeza al interior de su domicilio.

El suicidio ocurrió el jueves 11 de junio, poco después de las tres de la tarde, en la comunidad El Pardillo III, perteneciente al municipio de Fresnillo.

Las autoridades fueron alertadas sobre una persona inconsciente dentro de un domicilio particular, por lo que se movilizaron a esa localidad.

Al arribar encontraron ya sin vida al habitante de la casa, identificado como Fabián “N”, que yacía tirado en el piso.

A simple vista le apreciaron una herida de bala en la cabeza y junto a su cuerpo se ubicó un arma de fuego, determinándose que él mismo se disparó para quitarse la vida.

Sus familiares informaron a las autoridades que atravesaba por un cuadro de depresión y que desde hacía varios meses se hallaba bajo tratamiento.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quedó a cargo del lugar de los hechos para el inicio de las investigaciones, la práctica de las diligencias y el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.