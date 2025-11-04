¡De varios disparos en el pecho ejecutaron a un motociclista en Milpillas de la Sierra!

FRESNILLO, ZAC.- Un motociclista fue ejecutado tras ser víctima de una agresión con arma de fuego en la comunidad Milpillas de la Sierra.

El motorista aparentaba una edad de 30 años, aproximadamente.

El lunes 3 de noviembre, alrededor de las siete de la noche, habitantes de esa localidad escucharon varios disparos y luego observaron a un hombre tirado junto a una motocicleta, por lo que alertaron a los servicios de emergencia.

Los primeros que se movilizaron al sitio fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que confirmaron el ataque hacia el motociclista, que ya había muerto y presentaba heridas de bala en el pecho.

Los elementos acordonaron la zona para proteger el escenario del homicidio y entregarlo al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las primeras investigaciones para esclarecer los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, mientras que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron de la fijación y el aseguramiento de evidencias, así como del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.