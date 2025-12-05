¡Debajo de un puente hallaron muerto a un hombre en Montoro!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de entre 30 y 40 años de edad fue encontrado muerto debajo de un puente en la comunidad de Montoro, al sur de la ciudad, de donde fue rescatado por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos Municipales.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y el cuerpo fue remitido al Laboratorio de Medicina Forense para la práctica de los estudios de ley a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.

Este viernes, alrededor de las 03:42 horas, las autoridades fueron alertadas sobre una persona al parecer sin vida en la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad mencionada a un costado de una gasolinería.

Oficiales de Seguridad Pública se presentaron en el sitio y observaron a la víctima debajo de un puente, a una profundidad aproximada de 9 metros, requiriendo la intervención del personal de Protección Civil para su rescate.

Con el uso de cuerdas y una camilla realizaron el ascenso del cuerpo sin vida de un hombre para finalmente entregarlo a los peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que se encargaron de remitirlo al SEMEFO.