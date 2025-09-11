¡Delincuente intentó asaltar a balazos a una mujer cuentahabiente del banco Santander en la colonia Gómez!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un delincuente intentó asaltar a una mujer cuentahabiente de un banco en la colonia Gómez, aunque no lo logró pese a que hizo algunas detonaciones con un arma de fuego.

El intento de robo sucedió este jueves, minutos antes de las once de la mañana.

La fémina acudió al banco Santander en la sucursal ubicada en el 906 de la avenida Convención de 1914 Poniente, en la colonia mencionada, e hizo un retiro de una cantidad en efectivo.

Al salir de la institución comenzó a caminar y sobre la propia avenida Convención y la calle Primavera fue interceptada por un sujeto, que la amagó con un arma de fuego para tratar de despojarla del dinero que acababa de sacar.

Sin embargo, la víctima opuso resistencia y se defendió, por lo que el asaltante detonó la pistola que portaba para tratar de amedrentarla.

A pesar de los disparos, la mujer regresó corriendo al banco, al que se introdujo y comenzó a gritar pidiendo ayuda, refiriendo que habían intentado asaltarla.

El personal de la institución bancaria reportó lo sucedido a los servicios de emergencia y provocaron la movilización de elementos policiales.

En la escena encontraron unos casquillos percutidos, por lo que acordonaron la zona para que posteriormente fueran asegurados como indicios.

Los oficiales de Seguridad Pública rastrearon el área, pero no lograron ubicar al ladrón que intentó consumar el asalto.