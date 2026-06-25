¡Delincuente que apuñaló a una mujer al intentar asaltarla en Pirules va a proceso penal!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Fernando “N” alias “Fercho” por su probable intervención en los delitos de tentativa de robo calificado y lesiones dolosas calificadas con alevosía y ventaja, imponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada.

Los hechos se registraron el 22 de mayo de este año, cuando el imputado presuntamente se aproximó a la víctima en avenida Aguascalientes Poniente, en el fraccionamiento Pirules, en la ciudad de Aguascalientes, mientras ésta se encontraba en espera de transporte público.

De acuerdo con la investigación, en dicho momento Fernando “N” habría intentado desapoderar a la víctima de su teléfono celular, acercándose por la espalda y exigiendo su entrega, al tiempo que portaba un arma blanca.

Al no lograr su cometido debido a la resistencia de la víctima, el imputado presuntamente la agredió con un cuchillo, ocasionándole diversas lesiones, para posteriormente huir del lugar a bordo de una bicicleta.

Tras la denuncia correspondiente, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y ordenó el desarrollo de actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, solicitando y obteniendo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada al interior del Centro de Reinserción Social por agentes investigadores.

Finalmente, en la audiencia inicial, la jueza de Control resolvió vincular a proceso a Fernando “N”, dictando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.