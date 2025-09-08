¡Delincuente que asaltó un negocio a punta de pistola en Aguascalientes ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró que un juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de José Rubén “N” alias “Tamaulipas”, mismo que fue detenido por personal del grupo Anti-Robos de la Agencia de Investigación Criminal por el delito de robo calificado luego de que llevara a cabo un robo con violencia en calles del sur de la ciudad capital.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 28 de mayo de 2025, cuando el señalado presuntamente ingresó a una negociación comercial ubicada en la calle Francisco I. Madero, localidad de Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, donde amagó con un arma de fuego a las víctimas, entre ellas una menor de edad, para despojarlas de dinero y objetos personales.

De manera específica el imputado presuntamente sustrajo 28 mil pesos en efectivo en billetes de diversas denominaciones, además de una bolsa de dama color verde que contenía mil pesos en monedas y un juego de llaves correspondiente a la vivienda de las víctimas.

Tras recibir la denuncia los agentes de Investigación Criminal se dieron a la tarea de realizar las investigaciones de campo y de gabinete que permitieron su identificación.

Con esos elementos se logró obtener la orden de aprehensión en su contra, de esta forma, los agentes lograron ubicarlo y llevar a cabo su detención, tras lo cual fue llevado ante el juez.

Durante la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios para que el juez de Control resolviera dictar auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada.

Finalmente, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de dos meses de investigación complementaria.