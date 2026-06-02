¡Dentro de un domicilio en la colonia El Jaralillo, en la capital de Zacatecas, ejecutaron a una mujer!

El ataque ocurrió la mañana del lunes en la calle Álamos

El domicilio era utilizado como punto de venta de droga

La víctima murió al instante tras la agresión directa dentro de una vivienda

ZACATECAS, ZAC.- Una mujer fue asesinada a balazos al interior de un domicilio identificado como punto de venta de droga, ubicado en la colonia El Jaralillo, en la capital de Zacatecas, luego de que sujetos armados ingresaran y la atacaran de manera directa.

Los hechos ocurrieron poco después de las 11:00 horas del lunes 1 de junio.

Vecinos de la calle Álamos escucharon varias detonaciones y solicitaron ayuda mediante el sistema de emergencias.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar junto con paramédicos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Su identidad no fue establecida en el sitio.

Tras confirmar el deceso, la vivienda fue desalojada y acordonada con cinta de seguridad, quedando minutos después a disposición de la Policía de Investigación (PDI) para el inicio de las diligencias correspondientes.

Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) realizaron la intervención del inmueble y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a sus instalaciones para los estudios forenses.