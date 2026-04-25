¡Dentro de un estanque en la colonia Norias de Guadalupe hallaron a un hombre muerto y putrefacto!

Foto: Archivo

LORETO, ZAC.- Un hombre fue encontrado muerto y en estado de descomposición dentro de un estanque en esta localidad.

La víctima mortal, no identificada, aparentaba una edad de entre 35 a 40 años.

El estanque donde fue localizado sin vida está ubicado en la colonia Norias de Guadalupe, en Loreto.

La tarde del jueves 23 de abril habitantes de ese lugar descubrieron al hombre flotando en el estanque, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos policiales y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron que el individuo ya estaba muerto y presentaba avanzado estado de descomposición.

El personal estimó que tenía entre tres y cuatro días de haber fallecido.

El cadáver fue extraído del agua y levantado por elementos de Servicios Periciales, que lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de esclarecer el tiempo y las causas de muerte.