¡Desde una ventana de la Presidencia Municipal de Zacatecas trabajadora cayó a 5 metros de altura!

ZACATECAS, ZAC.- Una trabajadora resultó lesionada tras de que cayó desde una ventana de un segundo piso de la Presidencia Municipal de Zacatecas, a una altura de 5 metros, y se precipitó sobre un vehículo.

El grave incidente sucedió el lunes 11 de mayo, minutos antes de las diez de la mañana.

La víctima fue identificada como Berenice “N”.

De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, la ventana se encontraba en mal estado, lo que provocó la caída de la empleada municipal, que terminó sobre el toldo de un vehículo.

La trabajadora resultó severamente lastimada a causa de la fuerte caída y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, que la trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

Luego del incidente la zona donde ocurrió fue acordonada para una inspección a fin de prevenir cualquier otro accidente.