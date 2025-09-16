¡Desigual choque entre una camioneta y una motocicleta en el Barrio El Encino dejó dos lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un desigual choque entre una camioneta y una motocicleta dejó un saldo de dos lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de que el conductor de la primera unidad no respetara la luz roja del semáforo e impactara al segundo para luego estrellarse contra un semáforo y una malla ciclónica.

El accidente sucedió este martes, alrededor de las 01:24 horas, en la avenida Paseo de la Cruz esquina con la calle Dr. Jesús Díaz de León, en el Barrio El Encino.

El percance lo protagonizaron una camioneta Chevrolet Tornado, en color gris, con placas de circulación de Aguascalientes, conducida por un hombre de entre 35 y 40 años de edad, y una motocicleta Italika DM150, en color negro, con placa de esta ciudad, tripulada por un joven de entre 20 y 25 años de edad.

Testigos indicaron que el motociclista circulaba por Paseo de la Cruz en dirección oriente-poniente en condiciones normales cuando repentinamente fue impactado por la camioneta, que se desplazaba a velocidad inmoderada en dirección norte-sur por Díaz de León y no respetó la luz roja del semáforo.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre el camellón central.

La camioneta continuó su trayectoria y se estrelló contra la base del semáforo, derribándolo por completo, y luego giró 180 grados tras impactar una malla ciclónica.

El conductor quedó atrapado dentro de la cabina.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos Municipales y paramédicos, que con el uso del equipo hidráulico “las quijadas de la vida” lograron liberar al conductor de la camioneta, que fue trasladado en estado grave al Hospital Miguel Hidalgo.

Por su parte, el motociclista fue atendido y trasladado en estado regular al Hospital Tercer Milenio.

Se presumió que el conductor de la camioneta se hallaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes al momento del accidente.