¡Desmantelaron dos campamentos criminales y destruyeron 60 mil plantas y 750 kilos de marihuana!

Fuerzas de seguridad hallaron plantíos, secaderos y dos campamentos improvisados en Florencia

También aseguraron una camioneta Honda con reporte de robo vigente

FLORENCIA DE BENITO JUÁREZ, ZAC.- Como parte de los trabajos de inteligencia, análisis y vigilancia realizados en esta demarcación, corporaciones de los tres órdenes de gobierno localizaron y desmantelaron dos campamentos presuntamente utilizados para actividades ilícitas, además de varios plantíos y secaderos de marihuana.

Durante patrullajes sobre una brecha de terracería, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la FGJEZ detectaron una camioneta cuyos tripulantes huyeron al notar la presencia policial, lo que derivó en una persecución por caminos rurales.

Tras inspeccionar la zona, las autoridades ubicaron dos campamentos improvisados, así como diversos plantíos y secaderos de hierba verde con características de marihuana, procediendo a su destrucción e incineración conforme a los protocolos.

En total fueron destruidas aproximadamente 60 mil plantas de marihuana distribuidas en distintos predios, además de dos secaderos con cerca de 750 kilogramos de hierba verde.

Asimismo, se aseguró una camioneta Honda, que al ser verificada resultó contar con reporte de robo vigente desde el 27 de diciembre de 2024, quedando a disposición de la autoridad competente junto con los indicios asegurados.