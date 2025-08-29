¡Detuvieron a “La China” por venta de drogas en Aguascalientes tras un cateo en una casa en V.N.S.A.!

AGUASCALIENTES, AGS.- “La China”, una mujer que se dedicaba a la venta de drogas en Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe, fue detenida por agentes investigadores tras un cateo en su domicilio y vinculada a proceso por un juez de Control, pero lo enfrentará en libertad, con algunas condiciones.

Como María del Carmen “N” fue identificada la fémina arrestada.

“La China” vendía los narcóticos en una vivienda de la calle José Ruiz Esparza Vega del citado fraccionamiento, información obtenida por un agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación y solicitó a un juez una orden de cateo para revisar el inmueble.

Con el documento legal autorizando el cateo, agentes de la Policía de Investigación Criminal realizaron la diligencia, en la que aseguraron 21 envoltorios plásticos transparentes que contenían marihuana así como dinero en efectivo en diferentes denominaciones, además de que detuvieron a María del Carmen.

Posteriormente fue presentada ante el juez de Control, que con las pruebas que había en su contra le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

Sin embargo, no fue encarcelada ya que hará frente a su juicio en libertad, con la condición de presentarse cada mes a firmar en la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), la prohibición de salir sin autorización del estado, la restricción de convivir o acercarse a los testigos del caso y la separación inmediata del domicilio donde fue detenida.

Finalmente, se decretó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.