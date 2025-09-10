¡Detuvieron a siete personas y aseguraron tres casquillos percutidos tras detonaciones de arma de fuego en Villa Montaña!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- En atención a un reporte de detonaciones de arma de fuego en calles del fraccionamiento Villa Montaña, oficiales de la Policía Municipal detuvieron a siete personas y aseguraron tres casquillos percutidos, aunque no fue localizada la pistola.

Los hechos sucedieron este miércoles, alrededor de las tres de la madrugada.

Habitantes de dicha zona habitacional se comunicaron a los servicios de emergencia para reportar que se habían escuchado varios disparos, lo que provocó la movilización de los elementos policiales.

Al arribar a las calles Nevado Huascarán y Salvador Rangel detectaron a las siete personas, cinco adultos y dos menores de edad, a las que aseguraron para ser investigadas.

Al rastrear la zona localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros de un arma de fuego corta, por lo que colocaron un cordón de seguridad.

No obstante, no encontraron ningún arma de fuego ni pudieron determinar si los disparos fueron realizados por una riña o por una agresión directa.

Elementos de la Unidad Municipal de Atención Inmediata (UMAI) se presentaron en el lugar y se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos para su puesta a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado para su posterior análisis.