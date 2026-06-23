¡Detuvieron a tres sujetos que asesinaron a golpes a un individuo en Jesús María en el 2024!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, Noé “N” y José “N” por su probable intervención en el hecho que la ley señala como homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja, derivado de acontecimientos registrados en septiembre de 2024 en el municipio de Jesús María.

Las investigaciones establecen que durante la noche del 14 de septiembre de 2024 la víctima se encontraba en un establecimiento ubicado en la comunidad de Brownsville, en el municipio de Jesús María.

Al percatarse de la presencia de los ahora imputados, salió apresuradamente del lugar e intentó alejarse con dirección a la comunidad de San Antonio de los Horcones.

Ante esta situación, Noé “N”, José “N” y la cuarta persona involucrada iniciaron una persecución a bordo de diversos vehículos.

La víctima continuó su huida hasta la comunidad de San Antonio de los Horcones, donde finalmente fue alcanzada durante los primeros minutos del 15 de septiembre de 2024.

Según la investigación, una vez que lograron darle alcance, los agresores presuntamente comenzaron una acción conjunta de violencia física en contra de la víctima, golpeándola con puños, pies y diversos objetos contundentes, entre ellos palos, piedras y fragmentos de tabique.

Posteriormente, arribó al lugar Jorge “N”, quien presuntamente se sumó a la agresión.

Las indagatorias refieren que en determinado momento los imputados habrían inmovilizado a la víctima atándole pies y manos con cinta adhesiva, para después continuar con las agresiones utilizando los mismos objetos contundentes.

Tras consumar los hechos, los participantes abandonaron el lugar, mientras que la víctima perdió la vida en el sitio a consecuencia de las lesiones sufridas.

Como resultado de una exhaustiva investigación realizada por agentes de la Policía de Investigación Criminal se lograron obtener elementos de prueba suficientes para identificar a los probables responsables.

Con base en ello, se solicitaron y cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes, siendo los imputados trasladados al Centro Penitenciario Estatal para quedar a disposición de la autoridad judicial.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Jorge “N”, Noé “N” y José “N” por su probable participación en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación y ventaja.

Asimismo, les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.