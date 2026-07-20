¡Detuvieron a una mujer dedicada a la venta de drogas tras cateo domiciliario en la colonia CNOP!

AGUASCALIENTES, AGS.- Como resultado de los trabajos de investigación y del cumplimiento de un mandamiento judicial, la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Eutimio López en el fraccionamiento CNOP Oriente, del municipio de Aguascalientes, donde fue detenida Liliana “N”, quien enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2026, cuando agentes de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con personal ministerial y pericial, dieron cumplimiento a la orden de cateo.

Durante la diligencia, en el área donde se encontraba la imputada al momento del ingreso de la autoridad fue localizada una bolsa plástica transparente que contenía una sustancia granulada de color blanco.

El indicio asegurado fue sometido a los análisis correspondientes por un perito químico adscrito al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, determinándose que la sustancia correspondía a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 13,486.1 miligramos, evidencia que fue incorporada a la carpeta de investigación como parte de los datos de prueba.

Tras la detención, la agente del Ministerio Público especializada integró los elementos de prueba obtenidos durante la investigación y presentó a la imputada ante la autoridad judicial, formulando la imputación correspondiente por el delito referido y solicitando la vinculación a proceso, así como la imposición de medidas cautelares.

Durante la audiencia inicial, la jueza de Control calificó de legal la detención, al considerar que la actuación de las autoridades se realizó conforme a derecho.

Posteriormente, una vez analizados los antecedentes expuestos por la Representación Social, resolvió vincular a proceso a Liliana “N” por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva justificada, al estimar que esta resulta idónea para garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal.

Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con el fortalecimiento de la carpeta de investigación.