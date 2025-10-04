¡Detuvieron policías municipales a tres sujetos que hicieron detonaciones con arma de fuego en Villalta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Municipal detuvieron a tres sujetos en el fraccionamiento Villalta, en el oriente de la ciudad, después de que hicieron varias detonaciones de arma de fuego porque uno de sus vecinos les reclamó que estuvieran causando escándalo a temprana hora de este sábado.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las seis y media de la mañana en la privada Condominio Villa Montaña y la avenida Villalta.

Al parecer, varios individuos estuvieron consumiendo bebidas embriagantes y conviviendo en la cochera de un domicilio, pero un vecino se molestó por el escándalo que estaban haciendo y decidió reclamarles.

En respuesta, uno de los individuos sacó un arma de fuego e hizo algunas detonaciones.

Otros habitantes de la privada se despertaron al escuchar los disparos y se comunicaron a los servicios de emergencia para reportar tal situación.

Oficiales del Destacamento Morelos de la Policía Municipal se movilizaron al lugar y confirmaron que se trató de un conflicto entre vecinos y que no había personas lesionadas.

Los uniformados detuvieron a tres sujetos como los responsables del escándalo y de efectuar los balazos.

En la cochera de una casa encontraron seis casquillos percutidos, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la Unidad Municipal de Atención Inmediata (UMAI) para fijarlos y asegurarlos como indicios.