¡Disminuye la reincidencia de faltas administrativas en Jesús María a ocho meses del Juzgado Cívico!

JESÚS MARÍA, AGS.- A ocho meses de la inauguración del Juzgado Cívico de Jesús María, el modelo de justicia cívica ha mostrado resultados positivos, reflejándose en una disminución de la reincidencia en faltas administrativas en el municipio.

El presidente municipal César Medina informó que la implementación de este modelo ha contribuido a reducir el número de personas infractoras, al pasar de 363 detenidos en un mes al inicio de su operación, a 317 infractores registrados en el último mes de febrero.

Esta reducción ha incidido directamente en la disminución de la reincidencia, consolidándose como una estrategia efectiva para fortalecer la convivencia y el orden social en Jesús María.

El alcalde subrayó que como parte de este esquema, las personas que cometen faltas administrativas pueden optar por realizar servicio en favor de la comunidad mediante actividades como limpieza, desmalezado y reforestación.

No obstante, advirtió que en caso de reincidencia las sanciones escalan a multas económicas o arrestos.

Asimismo, destacó que en los casos de violencia intrafamiliar, los infractores reciben atención a través de talleres impartidos en coordinación con la Instancia de la Mujer, con el objetivo de prevenir la repetición de estas conductas.

En cuanto a adolescentes infractores, el edil señaló que se promueve la corresponsabilidad de los padres de familia mediante el taller “Educando con el Ejemplo”, el cual contempla la asistencia a cuatro sesiones dominicales de capacitación y concientización, además de la canalización a terapia psicológica.

Gracias a esta estrategia, se ha registrado una disminución en las faltas administrativas cometidas por menores, pasando de 37 casos al inicio del programa a 17 durante el mes de febrero, siendo la riña la principal conducta en la que incurren.

Finalmente, resaltó que este espacio permanece abierto para que las y los vecinos puedan acercarse a resolver conflictos comunitarios de manera pacífica toda vez que el juzgado cuenta con un área de conciliación atendida por personal especializado, lo que permite atender y solucionar problemáticas vecinales antes de que escalen a situaciones mayores.