¡Dos delincuentes que asaltaron un domicilio en Corral de Barrancos fueron vinculados a proceso pero están libres!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía de Control Regional obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N” y Omar “N” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, aunque el juicio lo llevarán en libertad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los acontecimientos se registraron la mañana del jueves 30 de abril de 2026, cuando los imputados, de manera conjunta, planeada y organizada habrían ejecutado un robo al interior de un domicilio ubicado en la colonia Corral de Barrancos.

Las indagatorias establecen que ambos sujetos presuntamente actuaron con roles previamente definidos, ingresando al inmueble donde, mediante el uso de violencia física y moral, se apoderaron de dinero en efectivo, joyas, relojes, una caja fuerte y diversos objetos de valor.

Durante la comisión del ilícito los imputados posiblemente utilizaron armas tipo pistola para amedrentar a las empleadas domésticas que se encontraban en el lugar, a quienes sorprendieron en el desempeño de sus labores, privándolas momentáneamente de su libertad al encerrarlas en la terraza del cuarto principal, facilitando así la consumación del robo y su posterior huida.

Tras la denuncia de los hechos, agentes de Investigación Criminal iniciaron labores de campo y gabinete, logrando recabar datos de prueba relevantes para el esclarecimiento del caso, entre estas acciones se realizó el seguimiento de una unidad posiblemente involucrada mediante el sistema de videovigilancia C5i.

Como resultado de dichas labores, con apoyo de elementos de la Policía Municipal de San José de Gracia, se logró recuperar parte de los objetos robados, además de asegurar un vehículo con placas del Estado de México, presuntamente relacionado con los hechos investigados.

Con los elementos de prueba obtenidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores.

En audiencia inicial, el juez de Control valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolviendo la vinculación a proceso de los imputados e imponiendo diversas medidas cautelares, consistentes en la presentación periódica semanal ante la autoridad judicial, una garantía económica de 5 mil pesos para cada uno, así como la prohibición de acercarse a determinados lugares; además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.