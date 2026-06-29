¡Dos hombres muertos dejó choque en la carretera estatal 28; zigzagueos y alcohol al volante antecedieron la colisión!

Testigos reportaron que un Jetta zigzagueaba antes de perder el control en una curva

En una Jeep viajaban cuatro personas, incluido un menor que sufrió una herida profunda en la frente

JESÚS MARÍA, AGS.- Un accidente fatal ocurrió el domingo 28 de junio en la carretera estatal número 28, que conecta a Margaritas con San Antonio de los Horcones, cerca del parque industrial El Chichimeco y del fraccionamiento Villas de Montecasino, en esta cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Volkswagen Jetta gris, donde viajaban los dos hombres que fallecieron, perdió el control al tomar una curva, dejó un derrape de varios metros y terminó por invadir el carril contrario, provocando el choque en ángulo contra una camioneta Jeep Grand Cherokee, en color blanco.

Conductores que viajaban de Margaritas hacia Paso Blanco mencionaron que el Jetta venía zigzagueando momentos antes del impacto.

Los dos ocupantes del Jetta, de entre 35 y 40 años, murieron en el lugar; al arribo de los paramédicos se confirmó que ya no presentaban signos vitales.

Trascendió que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

En la Jeep viajaban un menor, dos adolescentes y una mujer adulta.

El niño quedó atrapado entre los restos de la cabina y testigos junto con familiares batallaron para liberarlo.

Tras ser rescatado fue trasladado por sus propios familiares para recibir atención médica, pues presentaba una herida profunda en la frente.

Los demás tripulantes también abandonaron el sitio para buscar atención médica.

La zona fue acordonada por la Policía Estatal de Carreteras y posteriormente arribaron elementos de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía para el levantamiento de indicios y de los cuerpos sin vida de los dos hombres, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias de ley.