¡Dos muertos y dos lesionados dejó salida de camino y volcadura de un Jetta en la carretera federal 49!

FRESNILLO, ZAC.- Un accidente tipo salida de camino y volcadura protagonizado por un automóvil dejó un saldo de dos personas muertas y dos más lesionadas de gravedad.

Las autoridades confirmaron que el percance sucedió el viernes 3 de abril, al filo de las nueve de la noche, sobre la carretera federal 49, a unos metros del entronque con la carretera federal 45.

Las cuatro víctimas viajaban en un Volkswagen Jetta, en color negro.

La unidad era desplazada por la primera ruta señalada, pero 500 metros antes de llegar al puente que conecta con la carretera 45, el conductor perdió el control del volante.

Por tal motivo, el coche abandonó la cinta asfáltica y se volcó.

Tras recibir reportes sobre el accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que al valorar a los ocupantes del vehículo confirmaron que dos de ellos ya habían muerto y otros dos se encontraban heridos de gravedad, por lo que les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

La zona del hecho quedó a cargo de oficiales de la Guardia Nacional división carreteras para realizar el peritaje correspondiente, tras de lo cual elementos de Servicios Periciales levantaron los cuerpos de las dos personas fallecidas para su traslado al Servicio Médico Forense.