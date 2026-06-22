¡Dos mujeres muertas y más de 30 lesionados dejó volcadura de un camión de turismo en la carretera federal 45!

MORELOS, ZAC.- La volcadura de un camión de turismo sobre la carretera federal 45, a la altura de la comunidad Hacienda Nueva, perteneciente a esta cabecera municipal, dejó un saldo de dos mujeres muertas y más de 30 lesionados, cuatro de ellos de gravedad.

El accidente, tras el que el conductor del autobús se dio a la fuga, ocurrió este lunes, minutos antes de las dos de la madrugada.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, el camión de turismo, propiedad de una empresa privada, habría salido del estado de Chiapas y se dirigía a varios municipios de Zacatecas, Durango y Chihuahua.

El vehículo era guiado por la carretera mencionada pero por causas desconocidas el operador perdió le control del volante, lo que provocó su volcadura.

Al lugar acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y de la Cruz Roja, así como personal de rescate de las Coordinaciones Estatal y Municipales de Protección Civil de Morelos, Calera, Zacatecas y Río Grande.

A su arribo confirmaron las muertes de dos mujeres y encontraron a aproximadamente 34 pasajeros lesionados, a quienes brindaron los primeros auxilios.

Todos ellos fueron trasladados a hospitales de la capital para su debida atención médica, cuatro de ellos con lesiones de gravedad.

De los 34 trasladados, nueve fueron internados en el Hospital General del IMSS, diez al Hospital General del ISSSTE y 15 al Hospital General de Zacatecas-IMSS Bienestar, aunque posteriormente diez de éstos últimos fueron dados de alta.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras arribaron a la escena para tomar conocimiento del accidente y brindar seguridad perimetral mientras los servicios médicos atendían a las víctimas.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de la volcadura y elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de las dos mujeres fallecidas para su traslado al SEMEFO.

El accidente provocó afectaciones en la circulación en la carretera por más de ocho horas, tiempo en el que se formaron largas filas de vehículos hasta que se concluyeron las diligencias y el camión siniestrado pudo ser retirado.