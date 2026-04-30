¡Dos mujeres muertas y otra más lesionada de gravedad dejó choque de camioneta contra un tráiler!

ZACATECAS, ZAC.- Dos mujeres murieron y otra más resultó lesionada de gravedad luego de que la camioneta en que viajaban chocó contra un tráiler.

El accidente sucedió en la carretera federal 45, tramo Zacatecas-Calera, durante las primeras horas de este jueves.

Las tres víctimas tripulaban una camioneta Chevrolet Equinox cuando por causas desconocidas colisionaron contra la parte posterior de la caja enganchada al tractocamión.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el accidente, por lo que al sitio acudieron paramédicos y elementos de rescate de Protección Civil y Bomberos del Estado así como del municipio de Morelos.

Al arribar confirmaron que dos de las mujeres ya habían perdido la vida y que la otra se hallaba con vida pero atrapada, por lo que tuvieron que utilizar el equipo hidráulico “las quijadas de la vida” para rescatarla.

Al conseguirlo y brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron lesiones de gravedad, por lo que la trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

La zona fue resguardada para evitar otros percances.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos sin vida de las dos víctimas mortales para su traslado al SEMEFO.