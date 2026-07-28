¡Dos personas lesionadas de consideración dejó como saldo choque entre dos autos!

FRESNILLO, ZAC.- Un choque entre dos automóviles dejó un saldo de dos lesionados, que tuvieron que ser canalizados a un hospital para su debida atención médica.

El accidente se registró la noche del domingo 26 de julio en el crucero de la carretera a la Estación San José y San Miguel de Sosa, en esta cabecera municipal.

Los protagonistas del percance fueron un Honda Civic, en color gris, y un Volkswagen Jetta, en color rojo.

Tras la colisión, uno de ellos abandonó la cinta asfáltica y quedó entre los matorrales, mientras que el otro terminó sobre la superficie de rodamiento.

Las dos víctimas sufrieron lesiones de consideración y por lo cual fue necesario su hospitalización.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y con apoyo de unas grúas retiraron los vehículos para remolcarlos a una pensión para su resguardo.

Además, realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas que provocaron el accidente y deslindar responsabilidades.