¡Dos personas lesionadas dejó choque entre un automóvil y una camioneta en la carretera 71 Sur!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un accidente automovilístico se registró sobre la carretera federal 71 Sur, a Villa Hidalgo, Jalisco, con dirección a Aguascalientes, luego de que el conductor de un vehículo perdiera el control de la unidad, provocando una colisión que dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados un automóvil Honda Civic, en color blanco, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, y una camioneta Nissan Rogue, en color azul, con placas de circulación extranjeras.

Ambas unidades circulaban de sur a norte por dicha vialidad y al llegar al puente del libramiento carretero, el conductor del auto, un adulto mayor, refirió que se quedó dormido al volante, lo que ocasionó que se impactara contra el riel metálico de contención del lado derecho.

Tras el impacto, el vehículo realizó un giro hacia la izquierda con la parte trasera, momento en el que la camioneta que circulaba detrás no logró esquivarlo, impactándolo de rebote.

Como resultado del accidente, la copiloto, una mujer de 67 años de edad, resultó lesionada de gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

El conductor, de edad similar, fue valorado y también trasladado al mismo nosocomio para su atención médica, pero en condición estable.

El traslado de los lesionados fue realizado por la ambulancia 019 de la Cruz Roja, mientras que oficiales de la Guardia Nacional se hicieron cargo del accidente y del resguardo de la zona para evitar mayores riesgos a los automovilistas.