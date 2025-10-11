¡Dos sujetos detenidos con armamento en la colonia Periodistas fueron sentenciados a más de seis años de prisión!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad sentencia de seis años siete meses y 15 días de prisión, además de una multa de 14 mil 114 pesos en contra de Luis M., y Salvador C., por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los imputados fueron detenidos en septiembre de 2024 por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Ellos se encontraban en un vehículo y cuando notaron la presencia policial aceleraron la marcha y trataron de evadirlos.

Los oficiales los alcanzaron a la altura de la colonia Periodistas.

Al proceder a la inspección, los policías les aseguraron dos armas de fuego largas abastecidas con un total de 46 cartuchos, dos cargadores para arma de fuego y 48 cartuchos más.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar a Luis M., y Salvador C., a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.