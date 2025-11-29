¡Dos sujetos detenidos con un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas recibieron sentencia!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad, sentencia condenatoria para dos personas por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se obtuvo sentencia para Iván C., de cuatro años dos meses de prisión y para Érik C., de tres años de prisión y multa para cada uno de ellos de 6 mil 788 pesos.

Lo anterior, derivado de un desglose por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde, al realizar recorridos de seguridad en la zona Centro del municipio de Jerez de García Salinas, elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron un vehículo con reporte de robo, por lo cual procedieron a su revisión.

Al realizar la inspección se logró la detención de Érick C., e Iván C., a quienes les aseguraron un arma corta tipo pistola abastecida con 14 cartuchos y un cargador para arma de fuego abastecido con 18 cartuchos útiles.

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar a los imputados a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal y tras formular imputación dictó la vinculación a proceso y en un procedimiento abreviado la sentencia respectiva.