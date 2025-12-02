¡Dos sujetos fueron detenidos con droga y les aseguraron un vehículo con reporte de abuso de confianza!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, detuvieron a dos hombres de 26 y 19 años por la presunta comisión del delito de narcomenudeo; además, aseguraron un vehículo con reporte de abuso de confianza.

Mientras los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, un Volkswagen Pointer, color blanco, con placas de Zacatecas, casi impactó la unidad policial.

Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso e intentó huir, por lo que se inició una breve persecución que concluyó frente a las instalaciones de Recaudación de Rentas.

Cuando los dos tripulantes descendieron del vehículo se les realizó una revisión física, encontrándoles cinco envoltorios tipo “cebollita” con polvo granulado con características de la droga conocida como crystal, así como una bolsa negra con hierba similar a la marihuana.

Al verificar el vehículo en las plataformas correspondientes, el Sistema de Emergencias 911 confirmó que contaba con un reporte vigente por abuso de confianza, registrado el 27 de noviembre de 2025 en el municipio de Calera.

Los dos hombres, junto con los indicios y el vehículo, fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), para que la instancia realice las investigaciones pertinentes.